TV yayın akışı: 18 Haziran Star TV, Show TV, Fox TV yayın akışında bugün neler var?

TV yayın akışları günlük olarak merak ediliyor. TV yayın akışlarında bugün neler var? Yeni sezon dizileri yavaş yavaş yayın hayatlarına başlıyorlar. Televizyon ekranlarında yeni dizilerin yanı sıra sinema filmleri de ekrana geliyor. 18 Haziran yayın akışında 20.00’da Moskova’nın Şifresi: Temel filmi ekrana gelecek. 22.15’te ise Kutsal Damacana yayınlanacak. ATV’de ise yeni dizi Kimse Bilmez yayınlanacak. Dizinin oyuncuları arasında Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri gibi isimler bulunuyor.

STAR TV YAYIN AKIŞI

Star TV’de bu akşam 20.00’da Erkenci Kuş yeni bölümü ile ekrana gelecek. 00.15’te ise Benim Tatlı Yalanım dizisinin tekrarı yayınlanacak.

Sanem ve Can için yeni bir dönem başlıyor.

Sanem ve Can teknedeler, sonsuz mavilikte yol alıyorlar. Sanem nereye gittiklerini bile bilmiyor; aslında Can'la beraber oldukları sürece nereye gittiklerinin bir önemi yok onun için, ama bunu söyleyebilecek cesareti de yok. Can belki de bir yıl sonra ilk kez Sanem'e gerçek duygularını anlatabilme fırsatını yakalıyor sonunda, ikili uzun bir zaman sonra ilk defa birbirine kalbini açıyor; aşk bir kez daha zamanı durduruyor...

Sanem'in Can'ın yanına gittiğini bilen Yiğit ise bunu hazmedemiyor, Sanem'i kaybetmemek için her şeyi yapmaya hazır. Yiğit'in planı ajansı karıştırıyor, tüm ekip hiç ummadıkları bir anda kendilerini gözaltında buluyor, yardımsa hiç beklemedikleri bir yerden geliyor.

Emre, karısı ve kendisi için yeni bir başlangıç yapmayı çok istiyor. Ne iş olsa yapmaya hazır; ancak iş bulmak kolay değil. Ama her şey çok değişti, Emre artık eski Emre değil, Leyla için ne gerekirse yapar.

Sanem ve Can için yeni bir devir başlıyor; artık ortak oldular. Peki ya aşk? Kalp çarpıntısı öyle birden bire boşlukta kaybolup gidebilir mi? Can Sanem'e bunu nasıl anlatacak?"

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18 Haziran yayın akışında 20.00’da Moskova’nın Şifresi: Temel filmi ekrana gelecek. 22.15’te ise Kutsal Damacana yayınlanacak.

Temel, Sümela Manastırı’ndaki şifreyi çözüp, hazineyi bulmuş ve sevdiği kadına kavuşmuştur. Tabii, Temel böyle zannetmektedir. Gerçekte, belalı Rus mafyası Korkunç İvan’ın adamları bir değiş tokuş sırasında, Temel’in yol açtığı bir yanlış anlama sonucu Türk mafyasıyla çatışmış, birbirlerini öldürmüş ve o sırada Temel kazdığı çukurdan çıkan Rus mafyasına ait altınları, Sümela’nın hazinesi zannederek almıştır.

Altınlarına el konulan ve adamları öldürülen Rus mafyasının lideri Korkunç İvan çıldırmıştır. Korkunç İvan, en acımasız adamı Abromoviç’i, Temel’i öldürmesi için Trabzon’a yollamasıyla başlar. Temel bütün bu silâhlı saldırılardan bazen saflığı ve şansının, bazen arkadaşlarının yardımları sayesinde kurtulur; bir süre sonra peşinde birilerinin dolandığını hisseder ve Abromoviç’i yakalayıp hesap sormak için arkadaşı Turgay’la birlikte Moskova’ya gider. Fakat yakalanırlar. Temel’in Moskova’da olduğunu öğrenen karısı Zuhal, onun bir kadın için orada olduğunu düşünerek Rusya’ya gider. Temel’i öldürmeyi düşünen Zuhal onu Rus mafyasının elinden kurtarır. Yolları Trabzon havaalanında ayrılır. Zuhal, annesinin evine giderken Temel boynu bükük kalakalır. Temel sevdiği kadına tam ulaşmışken yine kaybetmek üzeredir. Peki “Moskova’nın Şifresi” iki aşığın kavuşmasına yardımcı olacak mıdır?

FOX TV YAYIN AKIŞI

Fox TV’de 20.00’da Yaparsın Aşkım yarışma programı ekrana gelecek. 00.00’da ise İlk Buluşma yayınlanacak.