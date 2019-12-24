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  3. Tutunamayanlar dizisine flaş transfer! Asuman Dabak da kadroya dahil oldu

Tutunamayanlar dizisine flaş transfer! Asuman Dabak da kadroya dahil oldu

Tutunamayanlar dizisine flaş transfer! Asuman Dabak da kadroya dahil oldu

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan 'Tutunamayanlar' dizisini çekimleri tam gaz sürüyor. Son olarak diziye usta oyuncu Asuman Dabak da katıldı.

İstanbul Medya Akademisi ve Neden Film’in TRT1 için hazırladığı “Tutunamayanlar” dizisi için nefesler tutuldu. Senaryosunu Mustafa Karataş ve Osman Nail Doğan’ın kaleme aldığı, absürt komedi dizisinin kadrosuna son olarak Asuman Dabak katıldı.

Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu’nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak’ın da rol aldığı dizi 60 dakika olarak seyirciyle buluşacak.


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