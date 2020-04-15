'Tutunamayanlar Çevrimiçi' olarak robot kamerayla yola devam

TRT 1’in absürt komedi dizisi ‘Tutunamayanlar’ ekibi hızlı bir karar süreciyle, dizi çekimlerine robot kameralarla devam edecek. Çekimlerin yapıldığı 2 mekânda sterilizasyon çalışmalarının ardından, teknik ekipler birkaç gün arayla mekana gelerek kablosuz ağ üzerinden yönetilebilen kameralar ve teknik ekipmanlar yerleştirdi.

YOZGAT’TAN YÖNETECEK



Dizinin sanat ve kostüm sorumluları ise gerekli ihtiyaçları sterilize ettikten sonra bir gün önceden mekâna bıraktı. Başrol oyuncusu Doğu Demirkol hazırlığını tek başına kendisi yapıyor, yaka mikrofonunu takarak rolünü oynuyor. Bazen de teknik ekibin uzaktan kendisine yönelttiği direktiflere göre ışıkları ayarlıyor. Dizinin yönetmenleri Murad Zaloğlu İstanbul, Osman Nail Doğan ise Yozgat’taki evinden internet üzerinden robot kameralar aracılığıyla çekimleri izleyerek diziyi yönetiyor. Bu değişimle birlikte dizinin adı ‘Tutunamayanlar Çevrimiçi’ oldu.