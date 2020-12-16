16 Aralık 2020 Çarşamba 13:27 | Son Güncelleme:
Türkiye'den vazgeçemeyen Rita Ora Bodrum'da 5 milyon TL'ye ev aldı!
İngiliz şarkıcı Rita Ora Türkiye'ye gelmiş ve Bodrum'da tatil yapmıştı. Ünlü şarkıcının Türkiye'den ev aldığı ortaya çıktı. Bodrum Yalıkavak'ta 5 milyon TL'ye ev alan Rita Ora'nın Türkiye'den vazgeçemediği dikkatlerden kaçmadı.
Rita Ora Türkiye’den vazgeçemiyor! Aslen Arnavut kökenli olan İngiliz şarkıcı Rita Ora daha önce Türkiye’ye gelmiş ve Bodrum’da tatil yapmıştı. Ünlü şarkıcının Bodrum Yalıkavak’ta 5 milyon TL’ye ev aldığı ortaya çıktı.
Rita Ora ve kardeşi Elena Ora, geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum'da bulunan bir otelde bir haftalık detoks kampına girmişti. Ünlü model Kate Moss’un her yaz geldiği sağlıklı yaşam merkezindeki kampın bir günlük fiyatı 6 bin TL olduğu öğrenilmişti.