'Türkçe'yi öğrenmek istiyorum'

Victoria's Secret modellerinden Ana Beatriz Barros, Antalya’da podyuma çıktı. Dünyaca ünlü model, Deri ve Kürk Moda Fuarı’nın açılışında Kaya Palazzo Belek Hotel’de Çağla Şıkel’in de aralarında bulunduğu 36 mankenle birlikte yürüdü. Ay-yıldızlı dövmesiyle dikkat çeken Barros, yaptığı basın toplantısında Türkiye’ye olan hayranlığından bahsetti.

YEMEKLERİNİZİ SEVİYORUM

Barros, “Türkiye ile bir bağ kurdum. Burası benim için çok özel. Ay ve yıldızlara olan düşkünlüğüm de olunca ay yıldızlı bir dövme yaptırdım. Bir sonraki gelişimde Türkçe kelimeler öğrenmiş olarak gelmek istiyorum. İstanbul dünyadaki en favori şehirlerimden biri... Ayrıca Türk yemeklerini, mimarisini çok seviyorum” dedi…

TÜRKİYE İLE ÖZEL BİR BAĞ KURDUM

Anna Beatris Barros, anne olduktan sonra ilk kez Öner Evez’in koreografisiyle podyuma çıktı.

PODYUMDA ŞOV

Oğlu Çağın ile gecede sahne alan Hande Yener, hem sesi hem de sahne performansıyla, misafirlere keyifli bir akşam yaşattı.