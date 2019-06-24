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Türk kahvesi eşliğinde konser 

Türk kahvesi eşliğinde konser 

Antalya Akra Caz Festivali’nde, Nijerya kökenli ABD’li Iyeoka sahne aldı. ‘Simply Falling’ şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan sanatçı, konserde bu parçayı seslendirmeden önce seyircilere, “Bu şarkıyı size ithaf ediyorum” dedi.

Antalya Akra Caz Festivali’nde, Nijerya kökenli ABD’li Iyeoka sahne aldı. ‘Simply Falling’ şarkısıyla uzun süre dünya listelerinde ilk sırada kalan sanatçı, konserde bu parçayı seslendirmeden önce seyircilere, “Bu şarkıyı size ithaf ediyorum” dedi. ‘Black Coffee’ parçasına başlamadan önce ise en sevdiği kahvenin Türk kahvesi olduğunu söyleyen Iyeoka, sahneye getirilen Türk kahvesini içti. 

 

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