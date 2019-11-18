Turabi Çamkıran, yarışmadan kazandığı 5 milyonu nasıl harcadığını açıkladı

Bugün 2. Sayfa programına katılan Çamkıran, kazandığı 5 milyon TL'yi ailesine verdiğini belirterek, "Geçen hafta kardeşimi Mersin'e gönderdim, anneme güzel bir ev aldı. Komşuları kıskansın" dedi.

HAYATINDA BİRİSİ YOK

Şampiyon olup ödüller kazandıktan sonra hayatının çok değiştiğinden bahseden başarılı sporcu, hayatında birisinin olmadığını söyledi.

'ARTIK HERKES PARAYI SORUYOR'

Ödül kazandıktan sonra herkesin kendisine parayı sorduğunu söyleyen Turabi, "Artık önüne gelen para için geliyor. Paranın şu yönü kötü; eskiden arkadaşlarım 'nasılsın' diye sorardı, şimdi sordukları para. Tanımadığım akrabalarım çıkıyor. Kurumlara para vermeyi sevmiyorum. Gördüğüm kişiye yardım ederim ve gördüğüm kişi bunu bilmeyecek. Şov yapmaya gerek yok" şeklinde konuştu.

'GÜNLÜK HARÇLIĞIM 30 TL'

Bu zamana kadar kazandığı tüm parayı gayrimenkule yatırdığını dile getiren Survivor Turabi, "Anneme iki ev, bir yazlık ve araba aldık. Kardeşime güzel bir araba aldık. Kendime de bir ev aldım. Paraları ne yaptılar bilmiyorum, belki de bitmiştir. Benim harçlığım günlük 30 TL, aylık 3 bin TL'yi geçmiyor. Param bitince annem 'Ayın birini bekleyeceksin' diyor" ifadelerini kullandı.