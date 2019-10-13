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Tüm dualarımız Mehmetçik için

Tüm dualarımız Mehmetçik için

İzmir’de konser veren Ajda Pekkan, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlerimizin sağ salim dönmesi için dinleyicilerinden dua istedi.

Ajda Pekkan, Türkiye turnesine tam gaz devam ediyor. Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda konser serisinin açılışını yapan Ajda Pekkan, önceki akşam İzmir Kültürpark’ta sevilen şarkılarını seslendirdi. Geçmişten günümüze gelen eserlerini hayranlarıyla birlikte okuyan Ajda Pekkan, sahnesinde ‘Memleketim’ ve ‘10. Yıl Marşı’na yer verdi. Pekkan, şarkı arasında Barış Pınarı Harekatı’nda vatan için mücadele eden Mehmetçik’i de unutma. Ünlü isim, dinleyicilerinden askerlerimiz için dua istedi. Ajda Pekkan, “Vatanımızın bütünlüğünü koruyan ordumuza, Mehmetçiğimize dua edelim lütfen. Allah’ım onları korusun... Sağ salim bütün yavrularımız biran önce geri gelsin” ifadelerini kullandı. 

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