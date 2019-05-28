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28 Mayıs 2019 Salı 13:05 | Son Güncelleme: 28 Mayıs 2019 Salı 14:01

Tülin Şahin'den bebek müjdesi

Tülin Şahin'den bebek müjdesi

Ünlü top model Tülin Şahin, Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz’de evlenmişti.Tülin Şahin, eşiyle birlikte bebeğini kucağına alacağı günü iple çekiyor.

Şef Memet Özer'den boşandıktan sonra Pedro de Noronha ile evlenen Tülin Şahin anne oluyor. Ünlü top model Tülin Şahin, evliliğin ardından aldığı bebek haberiyle mutluluğuna mutluluk kattı.

BU YILIN EN ÖNEMLİ HEDİYESİ OLDU

Her fırsatta bebekleri çok sevdiğini ve çocuk sahibi olmak istediğini dile getiren Tülin Şahin'e bu güzel haber, bu yılın en önemli hediyesi oldu.

Habertürk'ün haberine göre; Portekizli yatırım bankacısı Pedro de Noronha ile Portekiz'de evlenerek, birlikteliğini resmileştiren Tülin Şahin, hamilelik sürecini Türkiye'de geçirecek ve doğumunu da İstanbul'da gerçekleştirecek.

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