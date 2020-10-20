Tuğçe Tayfur kaç yaşında? Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur kimdir?

Sosyal medyada atışan Tuğçe Tayfur ile Gülşah Saraç, takipçileri tarafından gündem konusu oldu. Ünlü sunucuyla polemiğe girmek istemediğini söyleyen Tuğçe Tayfur ise Mustafa Sandal'ın Teyze isimli şarkısı ile gönderme yaptı.

TUĞÇE TAYFUR GÜLŞAH SARAÇOĞLU ATIŞMASI

Gülşah Saraçoğlu'nun, Gökhan Göz'ün kendinden önceki aşkları için "Çer çöp" demesi üzerine Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından "Sen de mi Brütüs? Ama maalesef prim yok" sözlerini paylaştı. Tayfur paylaşıma "Teyze" şarkısını da ekleyerek ortamı kızıştırdı. Saraçoğlu'nun ne yanıt vereceği ise merak konusu oldu.

TUĞÇE TAYFUR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Tuğçe Tayfur 18 Mart 1988 tarihinde İstanbul'da doğdu. Annesi oyuncu Necla Nazır, babası şarkıcı Ferdi Tayfur'dur. İlköğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki İlköğretim Okulu'nda, ortaöğrenimini İstek Vakfı Kemal Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Yeditepe Üniversitesi İtalyanca Sanat ve Tasarım Bölümünü tamamladı. Tuğçe Tayfur küçük yaşlarda başladığı müzik eğitimi ile piyano ve keman çalmaya başladı.

2003 yılında Ferdi Tayfur'un çıkardığı Durun Ayaklarım adlı albümünde Evde Yoktun şarkısının sözlerini yazdı ve bestesini yaptı. Öte yandan babası ile söz ve müziği ortak olan Ah Akşamlar şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2004 yılındaki Bir Demet Gül albümündeki söz ve müziği Tuğçe Tayfur’a ait olan ait Elim Kolum Bağlı ve Bekle Beni adlı şarkıları ile Ferdi Tayfur’un 2006 yılındaki Aşkın Cezası albümündeki Denedim Vallahi adlı şarkısına vokal yaptı.

2010 yılında arkadaşlarıyla kurduğu Joker adlı müzik grubunun solistliğini üstlenen Tuğçe Tayfur, bir süre boyunca ABD'ye yaşadı ve kuzeninin arkadaşı olan Taner Şafak ile tanıştı. 2015 yılında pop şarkılar besteleyen Tuğçe Tayfur; Kalp Dayanmaz, Köle Olup, Yok Olsam şarkılarının söz ve bestelerini hazırladı.

Babası Ferdi Tayfur ile birlikte okuduğu Huzurum Kalmadı şarkısı büyük beğeni kazandı ve bu şarkıya klip de çekildi.