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  3. Tuğçe Tayfur ile Gökhan Göz'den el ele aşk ilanı

Tuğçe Tayfur ile Gökhan Göz'den el ele aşk ilanı

Tuğçe Tayfur ile Gökhan Göz'den el ele aşk ilanı

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, iş insanı Gökhan Göz ile Bir AVM'de objektiflere yansıdı.

Kısa süre önce haklarında aşk dedikodusu çıkan Tuğçe Tayfur ile Gökhan Göz, el ele görüntü vererek iddiaları doğruladı. Romantik bir akşam yemeği yiyen ikili, daha sonra arkadaşlarıyla birlikte AVM'de bir mekanda gece geç saatlere kadar eğlendi.

'HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ'

Mekan çıkışı kendilerini görüntüleyen gazetecilere el ele mutluluk pozu veren Tayfur ve Göz, "Arkadaşlar hava biraz soğuk. Daha sonra uzun uzun sohbet ederiz. Her şey gördüğünüz gibi" diyerek ilişkilerini ilan ettiler.


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