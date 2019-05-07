Tuğba Altıntop: Rafet El Roman imzamı taklit edip sahtecilik yaptı
Tuğba Altıntop, eski eşi Rafet El Roman’ı, birlikte kurdukları şirkette imzasını taklit ederek usulsüz işlem yapmakla suçladı. Altıntop, daha sonra eski eşine kıyamayıp şikayetini geri çekti
HABERDAR ETMEDİ
Ünlü manken ve oyuncu Tuğba Altıntop, geçtiğimiz günlerde savcılığa başvurdu. Rafet El Roman'la Rer Müzik Yapım isimli bir şirket kurduklarını kaydeden Altıntop, eski eşinin bir süre sonra imzasını taklit ederek önemli kararlar aldığını, bundan kendisini haberdar etmediğini belirtti.
ZARARA UĞRAMADIM
Savcılık, bunun üzerine özel belgede sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ancak Altıntop tekrar savcılığa giderek Roman'la aralarındaki sorunu hallettiklerini, bir zarara uğramadığını söyleyerek şikayetinden vazgeçtiğini açıkladı.
(Sabah)