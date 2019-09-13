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'Asıl ben şiddete uğradım'

'Asıl ben şiddete uğradım'

Sevgilisi Caner Karaloğlu’nun eşi Elisabeth Mas Vall’u darp ettiği iddia edilen Tuba Ünsal iddialara gözyaşlarıyla açıklık getirdi. Ünsal, söylenenlerin gerçek olmadığını savundu.

Tuba Ünsal, sevgilisi Caner Karaloğlu’nun boşanma aşamasında olduğu eşi Elisabeth Mas Vall’a şiddet uyguladığı yönündeki iddialara gözyaşları içinde açıklık getirdi. Hakkında uzaklaştırma kararı aldığı iddia edilen Ünsal, e- devletten kontrol ettiğini ve böyle bir durumun olmadığını ifade etti. Ünsal, katıldığı programda şunları söyledi: “Tarabya’daki mekanda biri arkamdan boğazıma sarıldı. Gayriihtiyari ittirdim. Sonra zaten mekandan çıkardılar. Ortada bir çocuk var annesi tarafından bakılmayan. Kendi haklılığım için bunu yok sayamam. Ben Caner’le konuşmaya başladığımda boşanma davası çoktan açılmıştı. Tartaklanan kadın başka bir gece kulübüne gider mi? Caner arkasından filan gitmedi o çok iyi biri. Böyle bir şey yok. 

 

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