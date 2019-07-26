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  3. 'Tuba Ünsal saldırdı' iddiası

'Tuba Ünsal saldırdı' iddiası

'Tuba Ünsal saldırdı' iddiası

Ünlü oyuncu Tuba Ünsal'ın gittiği bir mekanda iş insanı Ebrar Vergili'ye sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu iddia edildi.

Tuba Ünsal, geçen hafta sevgilisi Caner Karaloğlu'yla İzmir Alaçatı'daki Disco isimli mekana gitti.

İddiaya göre, kulüpte samimi bir şekilde dans eden ikiliden Tuba Ünsal, yan masada Ebrar Vergili’nin telefonuyla kendilerini çektiğini düşünerek, iş insanının üzerine yürüdü.

Bağırmaya başlayan Tuba Ünsal’ı sevgilisi Caner Karaloğlu sakinleştirdi.

Tuba Ünsal'ı tanımadığını söyleyen Ebrar Vergili olayı şöyle anlattı:

''Arkadaşlarımla gittiğim mekanda telefonla uğraşırken yan masadan bir kadın gelip, telefonumu elimden almaya çalıştı. Adının Tuba Ünsal olduğunu öğrendiğim kişinin sözlü ve fiziksel tacizine uğradım. Daha sonra mekan sahibi araya girdi ve konuyu kapattım.''

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