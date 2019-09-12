Tuba Ünsal iddialara gözyaşları içinde yanıt verdi! 'Arkadan boğazıma sarıldı...'

Tuba Ünsal'la ilgili dün flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Ünsal'ın sevgilisinin boşanma aşamasındaki eşi Elisabeth Mas Vall'ın, Caner Karaloğlu ve Tuğba Ünsal hakkında savcılığa şikayette bulunduğu ve İstanbul Aile Mahkemesi'ne Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı verilmesi için başvurduğu öne sürülmüştü.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE AÇIKLADI

Tuba Ünsal iddialara bugün 2. Sayfa programının canlı yayınına bağlanarak yanıt verdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ünsal, şöyle konuştu:

-Ortada dava veya uzaklaştırma kararı yok. E-devletten baktım.

-Tarabya'da bir mekana gittik. Çok sarhoştum biri arkamdan boğazıma sarıldı. İngilizce hakaret etmeye başladı.

Gayriihtiyari ittirdim. Sonra zaten mekandan çıkardılar.

-Ortada bir çocuk var annesi tarafından bakılmayan. Kendi haklılığım için bunu yok sayamam.

-Ben Caner'le konuşmaya başladığım zaman boşanma davası çoktan açılmıştı.

-Tartaklanan kadın başka bir gece kulübüne gider mi? Caner arkasından filan gitmedi o çok iyi biri. Böyle bir şey yok.

-Kendimi bu pozisyona soktuğum için çok üzgünüm.