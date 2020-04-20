Tuba Büyüküstün 'Sıkıldım' diyenlere isyan etti: Kendinize dert aramayın!

Tüm dünyaya yayılmaya devam eden salgın nedeniyle tedbiri elden bırakmaya ünlü isimlerden biri de oyuncu Tuba Büyüküstün... Geçtiğimiz gün Billur Kalkavan'ın YouTube kanalına konuk olan Büyüküstün, karantina günlerinde sıkıldığını söyleyen insanlara isyan ederek, şu ifadeleri kullandı:

"KENDİMİZE DERT ARIYORUZ"

"Evde sıkılmak ne demek? Bana bir noktada kendimize dert arıyoruz gibi geliyor. Evi temizle sıkılmazsın, ben ev temizliyorum sıkılmıyorum.

"ALIŞMAM ZAMAN ALDI"

Katıldığı bir başka canlı yayında kızlarıyla günlerini nasıl geçirdiğinden bahseden oyuncu, "Alışmam zaman aldı. Anneler alışınca, çocuklar zaten alışıyor" ifadelerini kullandı.

"ERTELEMEMEYİ ÖĞRETTİ"

Büyüküstün bu sürecin kendisine neler kattığına da değinerek şunları söyledi: Ertelememeyi öğretti. Mesela 20 yaş dişlerimi çektirmeyi 2 senedir erteliyorum. Bu nedenle migrenim tuttu ve keşke çektirseymişim."