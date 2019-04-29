Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9455
  • 6,6439
  • 244.975
  • 94.472
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Tuba Büyüküstün makyajsız fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Tuba Büyüküstün makyajsız fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Tuba Büyüküstün makyajsız fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı!

Tuba Büyüküstün bu sabah sosyal medya hesaplarından makyajsız fotoğrafını paylaştı. Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı fotoğrafı 1 saat içerisinde 60 bin kişi beğendi. Ayrıca Büyüstün hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Türkiye'nin estestiksiz, makyajsız en güzel kadını yorumları yapıldı.

Makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına Tuba Büyüküstün de katıldı. Güzel oyuncunun bu fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı. Büyüküstün'ün hayranları fotoğrafın altına yorumlar atarak, "Ekranlara dön artık" diye çağrıda bulundu

İŞTE TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN FOTOĞRAFINA GELEN YORUMLAR

* Türkiye'nin en güzel kadını ayrıca çok da kaliteli bir kişilik 

* Çok güzelsin çok..Ekranlarda görmek istiyoruz artık

* Neden bu kadar güzelim diye soruyor mudur acaba?

* Yüzün en güzel manzara

* Doğal bir güzellik @tubabustun.official benzemek istediğim tek kadın 

* Tuba'nın sabah sürprizi bize seni görerek güne başlamak çok güzel seni seviyoruz 

* Doğal .. masum .. çok asill.. çok güzell

* Neden çok güzel sen yaaaa 

* Çok güzelsiniz yakından çok daha güzelsiniz

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Aleyna Tilkinin kazancı dudak uçuklattı! İşte Aleyna Tilkinin serveti...
Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi
Ünlü fenomen 2 aydır aynı kıyafetle geziyor!
'Yıllara meydan okuyor'
Ünlü şarkıcı baba oldu!
Brezilya’da gerçekleşen bir defile sırasında podyuma çıkan manken Tales Soares, dengesini kaybederek

Brezilyalı manken podyumda hayatını kaybetti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Erzincan'da vatandaşlar tarafından görüldü

Bağ-Kur'luya erken emeklilik müjdesi