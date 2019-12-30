TRT'den Kıvanç Tatlıtuğ'a flaş teklif! Kabul ederse Atatürk'ü canlandıracak
TRT için 6 bölümlük yeni bir mini dizi hazırlanıyor. Dizide Atatürk'ü kimin canlandıracağı merak edilirken, yapımcıların Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif götürdüğü ve oyuncunun kabul ederse başrolde oynayacağı öğrenildi.
Yasin Uslu'nun yönetmen koltuğuna oturacağı yeni dizinin yapımcılığını Vizyon Film üstlendi. Funda Çetin'in senaryosunu kaleme aldığı dizi "Ya İstiklal Ya Ölüm" adıyla yayına çıkacak.
Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mart ayında ekrana gelmesi planlanan dizide Atatürk rolünü canlandırması için Kıvanç Tatlıtuğ'a teklif gittiği öğrenildi. Tatlıtuğ'un teklifi kabul edip etmeyeceği ise henüz merak konusu.