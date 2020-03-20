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  3. TRT, dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verdi

TRT, dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verdi

TRT, dizilerin set çalışmalarına 2 hafta ara verdi

TRT kanallarında yayınlanan dizilerin set çalışmalarına, koronavirüs ile mücadeleye destek amacıyla 2 hafta süreyle ara verildi.

Kurumdan yapılan açıklamada 2 haftanın bitiminde ülkedeki genel duruma göre ikinci bir kararın ardından set çalışmalarına devam edileceği kaydedildi. Açıklamada ayrıca set çalışmalarının yeniden başlayacağı güne kadar ilgiyle takip edilen dizilerin yayınlanmamış bölümlerinin ekranlarda yer almaya devam edeceği vurgulandı.        


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