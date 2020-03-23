Tom Hanks'ten sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Eşi Rita Wilson’la birlikte corona virüse yakalanan ünlü oyuncu Tom Hanks, durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgilendirme yapmaya devam ediyor. Avustralya’da hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen 63 yaşındaki Oscar’lı oyuncu, eşiyle birlikte kiraladıkları evde kendilerini karantina altında tutuyor.

"BU DA GEÇECEK"

Hem eşine hem de kendisine corona virüs (Covid-19) tanısı konulan Hanks, Instagram sayfasında, “Selam millet. İlk belirtilerimizin üzerinden iki hafta geçti ve daha iyi hissediyoruz. Bir yerde korunaklı şekilde kalmak işe yarıyor: Başkasına bulaştırmıyorsunuz. Başkasından size bulaşmıyor. Sağduyu, değil mi?” yazdı.

Ünlü aktör ayrıca, bu dönemde bazı konfor alanlarından vazgeçmek gerektiğini de belirterek “Bu da geçecek. Bunu çözebiliriz” mesajı verdi.

Tom Hanks ve Rita Wilson’ın DJ’lik ve oyunculuk yapan oğlu Chet Hanks, geçtiğimiz günlerde sosyal medya paylaşımında ebeveynlerinin durumu hakkında bilgi vermiş “Hastaneden çıktılar. Ama kendilerini karantinada tutuyorlar. Daha iyi hissediyorlar. Bu rahatlatıcı bir şey. Dualarım size çünkü anne ve babam dışında pek çok insan bu dertten mustarip. Bence en önemlisi sakin kalmamız çünkü paniklemek gereksiz ve işleri daha çok zorlaştırıyor. Markete gidip suları, tuvalet kağıtlarını istiflediyseniz bu sizin sorununuz. Bence hepimiz daha az bencil olup daha fazla özverili olursak iyileşeceğiz” ifadesini kullanmıştı.

Hanks, corona virüs teşhisini konulduğunu ilk olarak 12 Mart’ta duyurmuş, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, “Soğuk algınlığı ve bazı vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” demişti.