09 Eylül 2020 Çarşamba 08:01 | Son Güncelleme:- RECEP ASLAN
Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi'nin set için annelik şartları var!
Oyuncu Tolgahan Sayışman'ın eşi Almeda Abazi, memleketi Arnavutluk'tan gelen arkadaşlarını İstanbul'da gezdirdi.
Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Abazi, kendisine gelen projeleri artık bir anne olarak değerlendirdiğini söyledi. Oğlu Efehan’la ilgilenebilmek için teklifleri ince eleyip sık dokuyan Abazi, “Oğlumu yalnız bırakmak istemiyorum. Bir bakıcı ablamız var. O sürekli onun yanında ama ben de bırakamıyorum” dedi.