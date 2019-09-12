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  3. Almeda Abazi sitem etti: Kocamı ne hale getirdiniz?

Almeda Abazi sitem etti: Kocamı ne hale getirdiniz?

Almeda Abazi sitem etti: Kocamı ne hale getirdiniz"

Şampiyon dizisi için boks eğitimi alan Tolgahan Sayışman'ın vücudunda morluklar oluştu. Sayışman'ın son halini sosyal medya hesabından paylaşan eşi Almeda Abazi ise duruma isyan etti.

Oyuncu Tolgahan Sayışman, yeni dizisi için çalışmalarına son gaz devam ediyor. Boks eğitimi alan Sayışman'ın vücudunda morluklar oluştu. Eşi Almeda, Tolgahan'ın fotoğrafını paylaşıp sitem etti.

"BU NE?"

Almeda Abazi, fotoğrafa şu sözleri not düştü: "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur budur şudur dedik. Kabul! Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin Şampiyon!"

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