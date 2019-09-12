Almeda Abazi sitem etti: Kocamı ne hale getirdiniz?

Oyuncu Tolgahan Sayışman, yeni dizisi için çalışmalarına son gaz devam ediyor. Boks eğitimi alan Sayışman'ın vücudunda morluklar oluştu. Eşi Almeda, Tolgahan'ın fotoğrafını paylaşıp sitem etti.

"BU NE?"

Almeda Abazi, fotoğrafa şu sözleri not düştü: "Tamam boks dedik, dizi dedik, odur budur şudur dedik. Kabul! Ama bu ne? Kocamı ne hale getirdin Şampiyon!"