Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Tolgahan Sayışman – Almeda Abazi çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 2017 yılında evlenen ve mutlu bir evlilikleri olan çiftin kız bebek bekledikleri öğrenildi. Tolgahan Sayışman mutlu haber doğum günü kutlaması sırasında öğrendi. Çiftin Efehan isminde bir erkek çocukları vardı.



EN GÜZEL DOĞUM GÜNÜ HEDİYEM OLDU

İkinci çocuklarının cinsiyetini kendi doğum günü kutlaması sırasında öğrenen Tolgahan Sayışman mutluluğunu: “Bu haber en güzel doğum günü hediyem oldu. Tüm aile doğum günüm için bir masanın etrafında buluşmuşken, alabileceğim en güzel haber aldım.” sözleri ile dile getirdi.