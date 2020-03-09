Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1078
  • 6,9967
  • 329.51
  • 104402
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk ayrılık aşamasında!

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk ayrılık aşamasında!

Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk ayrılık aşamasında!

Kısa süre önce 'Ferhat ile Şirin' dizisiyle ekranlara dönen, ancak reytinglere yenik düşerek hüsrana uğrayan Tolga Sarıtaş'ın, özel hayatında da sıkıntıda olduğu ortaya çıktı.

Bir süredir İzmirli modacı Zeynep Mayruk ile ciddi bir ilişki yaşayan Tolga Sarıtaş, son röportajında aşk hayatında her şeyin yolunda olduğunu söylemişti. Ancak Magazin Hattı’nda yer alan habere göre Sarıtaş, son dönemde sık sık kavga ettiği sevgilisiyle ayrılık aşamasında…

ZEYNEP MAYRUK KİMDİR?

Zeynep Mayruk, 1989 yılında İzmir’de doğdu. İlk moda dersini Saint Charles Lisesi’nde, Chicago’ da aldı.

2006 yılında Saint Charles Lisesi’ nden mezun olduktan sonra Türkiye’ ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatına devam etti. 2012 yılında bu bölümden mezun oldu.

2012 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi’ nden mezun olduktan sonra akademik hayatına Londra Central Saint Martins’ de devam etti ve burada 6 farklı sertifika programını bitirdi.

2013 yılında kendi adı altında Zeynep Mayruk markasını oluşturdu.


<p>Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı ga

Yunan askerinden göçmenlere orantısız güç! “Sizi keseceğim”

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Özel Harekat Polisi Yunanistan sınırında kuş uçurtmuyor