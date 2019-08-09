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  3. Salıncaktan düştüğü anları sosyal medyadan paylaşan Tolga Çevik korkuttu

Salıncaktan düştüğü anları sosyal medyadan paylaşan Tolga Çevik korkuttu

Salıncaktan düştüğü anları sosyal medyadan paylaşan Tolga Çevik korkuttu

Ünlü oyuncu Tolga Çevik, sosyal medya hesabından salıncaktan düştüğü bir videoyu paylaştı. Çevik, yaptığı paylaşımla takipçilerini hem korkuttu hem de güldürdü.

Oyunculuktaki başarısı ve komedideki performansıyla adından sık sık söz ettiren Tolga Çevik, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Salıncakta sallanırken eğlenen Çevik'in eğlencesi tatsız bir kaza ile son buldu. Salıncaktan düşen ve o anları paylaşan ünlü oyuncu, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

KORKUTTU

Yaşadığı kazayı Instagram hesabından paylaşan Tolga Çevik, videoya "Bir yaştan sonra sallamayacaksın" notunu düştü. Videoyu izleyenler hem korktu hem de gülümsedi.

İŞTE O ANLAR:

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