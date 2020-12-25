Titanik'in Jack'i Leonardo DiCaprio çok değişti! Yakışıklılığından eser kalmadı

Birçok başarılı projede yer almış olan dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ve köpeği ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Los Angeles'ta objektiflere yansıyan Leonardo DiCaprio'yu gören inanamadı.



Karantina nedeniyle hareketsiz kalan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. En yakışıklı Hollywood yıldızlarından biri olarak görülen aktörün göbekli görüntüsü, hayal kırkılığı yarattı.

İşte dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun hayal kırıklığı yaratan son halin...