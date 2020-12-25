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  • Titanik'in Jack'i Leonardo DiCaprio çok değişti! Yakışıklılığından eser kalmadı
25 Aralık 2020 Cuma 09:56 | Son Güncelleme:

Titanik'in Jack'i Leonardo DiCaprio çok değişti! Yakışıklılığından eser kalmadı

Titanik'in Jack'i Leonardo DiCaprio çok değişti! Yakışıklılığından eser kalmadı

Titanik'in Jack'i Leonardo DiCaprio sevgilisi Camilia Morrone ve köpeği ile yürüyüş yaparken Los Angeles'ta görüntülendi. Karantina nedeniyle tüm vaktini evinde geçiren 46 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun aldığı kilolar şaşkınlık yarattı. Leonardo DiCaprio son haliyle hayal kırıklığı yarattı.

Birçok başarılı projede yer almış olan dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, geçtiğimiz günlerde sevgilisi ve köpeği ile yürüyüş yaparken görüntülendi. Los Angeles'ta objektiflere yansıyan Leonardo DiCaprio'yu gören inanamadı.

Karantina nedeniyle hareketsiz kalan yakışıklı oyuncunun aldığı kilolar dikkatlerden kaçmadı. En yakışıklı Hollywood yıldızlarından biri olarak görülen aktörün göbekli görüntüsü, hayal kırkılığı yarattı.

İşte dünyaca ünlü Hollywood yıldızı  Leonardo DiCaprio'nun hayal kırıklığı yaratan son halin...

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