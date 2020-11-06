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06 Kasım 2020 Cuma 17:12 | Son Güncelleme:

Timur Selçuk'un son mesajı yürekleri dağladı

Timur Selçuk'un son mesajı yürekleri dağladı
DHA

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Timur Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden biri ortaya çıktı. Selçuk videoda, "Küslüklerin sonu yok. Anlaşamayabiliriz ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, sonbahar, kış gönlümüz çiçek açar. Allah'a emanet olun." dedi.

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