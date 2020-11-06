Timur Selçuk'un son mesajı yürekleri dağladı

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk 74 yaşında hayatını kaybetti. Timur Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden biri ortaya çıktı. Selçuk videoda, "Küslüklerin sonu yok. Anlaşamayabiliriz ama sevgi ve saygıda kusur etmediğimiz sürece her bahar, sonbahar, kış gönlümüz çiçek açar. Allah'a emanet olun." dedi.