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Time'dan Türk dizilerine övgü!

Time'dan Türk dizilerine övgü!

Time Dergisi’nde Türk dizilerini övüp küresel ölçekte etkin bir yere sahip olduğunu ifade eden bir yazı yayımlandı.

Erçin DAĞ EYSEN

Yazıda Muhteşem Yüzyıl’ın tüm dünyada 500 milyon insan tarafından izlendiği vurgulanırken Tuba Büyüküstün’ün, Türk yapım sektörü hakkındaki “Bizim değerlerimiz var ancak Amerikan dizi ve film yapımlarının değerlerle hatta kültürel değerlerle bir ilgisi yok” sözlerine yer verildi. Time, popüler kültürün Türkiye’de küresel ölçekte üretildiğinin de altını çizerek Türk sinema ve yapım sektörünün başarısını okuyucularına anlattı. 


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