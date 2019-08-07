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  3. Teoman, yeni sevgilisi Melisa Uzunarslan ile yakalandı

Teoman, yeni sevgilisi Melisa Uzunarslan ile yakalandı

Teoman, yeni sevgilisi Melisa Uzunarslan ile yakalandı

Uzun bir süredir yalnız olan şarkıcı Teoman, yeni sevgilisi Melisa Uzunarslan ile görüntülendi. Uzunarslan, bir anda flaşlar patlayınca utandı.

Ünlü şarkıcı Teoman, önceki gece Cihangir'de bir ocakbaşındaydı. Uzun bir süredir yalnız olan şarkıcı, orkestrasında keman çalan ve aynı zamanda şarkı söyleyen Melisa Uzunarslan ile yemek yedi. Yeni bir aşka yelken açan ikili, çıkışta flaşlar patlayınca şaşkınlık yaşadı. Ünlü rock'çı telaşlanıp adımlarını hızlandırdı. Uzunarslan ise arkada kaldı.

Birlikte görüntü vermek istemeyen çift adımlarını hızlandırdı ve birbirlerinden uzaklaşmaya çalıştı. Daha sonra ikili, Teoman’ın Cihangir’deki evine gitti. Öte yandan 51 yaşındaki Teoman, yeni aşkından 17 yaş büyük.

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