Teoman konuştu: Tükenmedim, konserlerimi azaltacağım

Recep ASLAN

Türk Rock Müziği’nin yaşayan efsanesi Teoman, Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sanatçı, dünden bugüne hit olmuş şarkılarından oluşan repertuvarıyla dakikalarca alkışlandı. Konseri boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan sanatçı, geçen hafta haber olan ‘Tükenmişlik sendromuna yakalandı’ haberine düzeltme yaptı. Açıklamalarının çarptırıldığını ifade eden sanatçı “Son senelerde çok çalıştığımı, bu sene yorgun olduğumu, 2020 yılını hafif geçireceğimi, yarı emekli gibi yaşayacağımı söyledim. Tükenmişlik sendromuna yakalandığıma, artık emekli olduğuma dair dramatik haberlerle karşılaştım. Aranızda üzülenler olmuş, konu öyle değil. Bu sene sadece normal konser tempomda devam etmeyeceğim, az-öz konserler vereceğim. Yani konserlerimi azaltacağım biraz” diye konuştu.

Teoman, Bostancı Gösteri Merkezi’nde ki konserinde şarkılarını, sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.