Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim İşim 80. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim birincisinin kim olacağı merak ediliyor. 6 Aralık Temizlik Benim İşim 80. son bölüm izleme link yoğun ilgi görüyor. Kadir Ezildi'nin sunuculuğunu yaptığı yarışmada bu hafta Hülya Çalışan, Ömrün Özgün, Sevinç Ayarlıoğlu, Burçin Şahin ve Nurcan Şerifoğlu yarıştılar. Perşembe günü Burçin Hanımın yarışmasının ardından sıra final gününde.

TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Temizlik Benim İşim’de birinci olan isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinde yer alacaktır.

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TEMİZLİK BENİM İŞİM YARIŞMACILARI

TEMİZLİK BENİM İŞİM NURCAN

Konyalı olan yarışmacı 36 yaşındadır ve ev hanımıdır.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HÜLYA

Malatyalı olan yarışmacı Hülya Çalışan ev hanımıdır ve 3 çocuğu vardır.

TEMİZLİK BENİM İŞİM ÖMRÜN

Ömrün Özgün 32 yaşındadır. Ev hanımı olan yarışmacı Van’dan yarışmaya katılıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SEVİNÇ

37 yaşında olan yarışmacı Sevinç Ayarlıoğlu, 37 yaşında ev hanımıdır. Aslen Siirtlidir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM BURÇİN

Burçin Şahin 36 yaşındadır ve tekstil ile uğraşmaktadır. Aslen Sivaslı ve İstanbul’da yaşıyor.