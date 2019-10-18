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  3. Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim işim 45. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? Temizlik Benim işim 45. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu" Temizlik Benim işim 45. son bölüm izleme linki

Temizlik Benim İşim’de haftanın birincisi belli oluyor. 18 Ekim Temizlik Benim İşim puan durumu nedir? Fox TV’de yayınlanan yarışmada her hafta yeni isimler yer alıyor. Fox TV’de yayınlanan yarışma 14.00’da başlıyor. 7-11 Ekim arasında yarışan yarışmacılar arasından kimin birinci olacağı bugün belli oluyor. Haftanın final gününde Gülseven Hanım yarışıyor.

Temizlik Benim İşim puan durumu ve 45. bölümde neler olduğu merak ediliyor. Temizlik Benim İşim yarışması hafta için her gün yayınlanıyor. Fox TV’de yayınlanan yarışma 14.00’da başlıyor. Heyecanla takip edilen yarışmada kimin birinci olacağı merak konusu haline geldi. Yarışmada her hafta cuma günü final heyecanı yaşanıyor. 14-18 Ekim arasında yarışan yarışmacılardan hangisinin birinci oalcağı bugün belli oluyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SON BÖLÜM İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

TEMİZLİK BENİM İŞİM’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

18 Ekim'de birinci olan isim Asiye oldu.

11 Ekim'de birinci olan isim bir puan fark ile bir isim birinci oldu. Oğuzhan ve Melike arasından kazanan isim Melike oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM MEHMET KİMDİR?

Mehmet Arslan, 26 yaşında ve yazarlık yapıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM GÜZİN KİMDİR?

Güzin Yaman, 25 yaşında ve ameliyat hemşiresidir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM MERAL KİMDİR?

Meral Pazar, 32 yaşında ve serbest meslek erbabıdır.

TEMİZLİK BENİM İŞİM GÜLSEVEN KİMDİR?

Gülseven Tümer, 48 yaşında ve ev hanımı.

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