Temizlik Benim İşim 3 Nisan Cuma günü birincisi belli oldu mu? Temizlik Benim İşim haftanın kazananı kim oldu?

Temizlik Benim İşim haftanın kazananı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışma hafta içi her gün FOX TV ekranlarından izleyici ile buluşuyor. Temizlik Benim İşim 3 Nisan Cuma günü birincisi belli oldu mu? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Detaylar haberimizde…

TEMİZLİK BENİM İŞİM BİRİNCİSİ BELLİ OLDU MU?

Temizlik Benim İşim 3 Nisan Cuma günü haftanın birincisi henüz belli olmadı. Haftanın kazananı belli olduğunda haberimiz içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Temizlik Benim İşim, FOX TV ekranlarında hafta içi her gün saat 14.00’te başlıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.