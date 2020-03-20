Temizlik Benim İşim 20 Mart Cuma günü birincisi belli oldu mu? Temizlik Benim İşim'de haftanın kazananı belli oldu mu?

Temizlik Benim İşim 20 Mart Cuma birincisi belli oldu mu? Sorusuna seyirciler yanıt bulmak istiyor. Temizlik Benim İşim yarışması Kadir Ezildi’nin sunumuyla ekranlara geliyor. Haftanın finalinde yarışan yarışmacının ardından final puanlaması yapılacak. Temizlik Benim İşim 20 Mart Cuma günü kim elendi? Kazanan yarışmacı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

20 Mart Cuma günü 5 altın bileziğin sahibi olan gelin henüz açıklanmadı. Hafta birincisi belli olduğunda güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Her gün büyük bir heyecanla takip edilen Temizlik Benim İşim, FOX TV ekranlarında hafta içi her gün saat 14.00’te başlıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM SUNUCUSU KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.