Tek Yürek'in Yusuf'u Anıl Tetik Sol Yanım kadrosuna dahil oldu

Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi ve Cemre Baysel gibi isimlerin rol aldığı Sol Yanım dizisi ekibini genişletmeye devam ediyor.

Başarılı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile beğeni toplayan Sol Yanım dizisine son olarak Tek Yürek dizisinde Yusuf karakterine hayat veren Anıl Tetik dahil oldu.

SOL YANIM OYUNCULARI KİMLER?

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı ‘Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli üstlenirken, senaryosunu ise Melis Civelek kaleme alıyor.

SOL YANIM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak. Çok başarılı bir öğrenci olan Serra’nın burslu okuduğu, Selim’in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.

SOL YANIM NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sol Yanım dizisinin çekimlerinin İstanbul'da BKM stüdyolarından yaptığı bilinmektedir.