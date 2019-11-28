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  3. Taze anne Müge Boz'dan korkutan açıklama! 'Vina ile kan uyuşmazlığımız var'

Taze anne Müge Boz'dan korkutan açıklama! 'Vina ile kan uyuşmazlığımız var'

Taze anne Müge Boz'dan korkutan açıklama! 'Vina ile kan uyuşmazlığımız var'

Geçen hafta anne olan oyuncu Müge Boz, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla hayranlarını korkuttu.

Müge Boz, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kızı ile bir video paylaştı. Videoya yeni doğan kızı ile kan uyuşmazlığı olduğunu söyleyen Boz, sevenlerini korkuttu.

'TEK ODAK NOKTAM ANNE SÜTÜ'

Ünlü oyuncu üzen haberi şöyle duyurdu: "Kan uyuşmazlığımız var Vina ile. Yarına kadar ne kadar çok süt o kadar iyi. (S ile başlayan hastalık riski yüzden) O yüzden tek odak noktam nasıl daha çok anne sütü… Telefonuma yarından sonra bakabileceğim. Çok meşgulüm..."


Taze anne Müge Boz'dan korkutan açıklama
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