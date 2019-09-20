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  3. Taylor Swift'ten festival gibi turne

Taylor Swift'ten festival gibi turne

Taylor Swift'ten festival gibi turne

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, Lover adını verdiği festival tadında bir turne düzenleyeceğini açıkladı. Son albümü Lover ile şu sıralar gündemde olan Taylor Swift (29), turneye çıkacağının müjdesini verdi.

Şarkıcı, Lover Tour adını verdiği konser serisinin bir festival havasında geçeceğini söyledi. Sosyal medyadan açıklama yapan Swift, “Otantik hissettirecek biçimde parçalarımı seslendirmek, daha önce bulunmadığım yerlere gidip, festivallerde çalmak istiyorum. Turnenin uluslararası ayağı, 20 Haziran’da, Belçika’dan başlıyor” dedi.

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