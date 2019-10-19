Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu'ndan estetik açıklaması

Pınar Tevetoğlu, önceki gün bir modacının Maslak’taki atölyesine girerken objektiflere yansıdı. Tevetoğlu, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Bağdat Caddesi’ndeki bir estetik merkezinin önünde objektife takılan ve estetik yaptırdığı iddia edilen Tevetoğlu, o konu açılınca gülmeye başladı.

'ESTETİK YAPTIRMIYORUM'

"Hep yanlış haberler yapıyorsunuz" diyerek muhabirlere takılan Pınar Tevetoğlu, şöyle konuştu: "Sürekli estetik yazıyorsunuz. Hayır, estetik yaptırmıyorum. Bir tek burnumda estetik var. Onun haricinde ağzımda, yanağımda, herhangi bir yerimde yok. Konuşmadığım için bu tarz haberler çıkıyor ama kaçmamın sebebi göz önünde olmayı sevmemem. Tarkan da ben de gözlerden uzak yaşamaya çalışıyoruz. Bu yüzden kameraları görünce panik oluyorum."