Tarkan'dan kızı Liya için dev yatırım! Tam 1 milyon TL'yi...
Megastar Tarkan, 1 yaşındaki kızı Liya'nın geleceği için harekete geçti. Kızına banka hesabı açan ünlü şarkıcının, hesaba 1 milyon TL yatırdığı ortaya çıktı.
Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 13 Temmuz 2018 yılında kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. Çift, geçtiğimiz temmuz ayında da Liya'nın 1. yaşını kutladı. Bebekleri için her konuda ince eleyip sık dokuyan ikili, Liya için açtıkları hesaba yaş günü hediyesi olarak 1 milyon TL yatırmış. Tarkan, bu hesapta kızı için para biriktirecekmiş.