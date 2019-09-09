Tarkan'dan kızı Liya için dev yatırım! Tam 1 milyon TL'yi...

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu, 13 Temmuz 2018 yılında kızları Liya'yı kucaklarına almıştı. Çift, geçtiğimiz temmuz ayında da Liya'nın 1. yaşını kutladı. Bebekleri için her konuda ince eleyip sık dokuyan ikili, Liya için açtıkları hesaba yaş günü hediyesi olarak 1 milyon TL yatırmış. Tarkan, bu hesapta kızı için para biriktirecekmiş.