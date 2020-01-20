Tarkan ilk kez paylaştı: 10 yıl sonra bir araya geldik! 

Annesinin sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Tarkan, doktorlara teşekkür etti. 10 yıl sonra kardeşleriyle bir araya geldiğini belirten şarkıcı “Bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı. Çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik” dedi.