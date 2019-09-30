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  3. Tarkan Harbiye konserlerinden ne kadar kazandı?

Tarkan Harbiye konserlerinden ne kadar kazandı?

Tarkan Harbiye konserlerinden ne kadar kazandı"

Megastar Tarkan'ın, Harbiye'de art arda verdiği 7 konserden kazandığı miktar belli oldu.

Tarkan, geçen yıl dünyaya gelen kızı Liya'dan ayrılmamak için Harbiye konserlerini es geçmişti. Ünlü şarkıcı bu yıl ise ardı ardına 7 konser verdi. Finali cumartesi akşamı yapan Megastar, her akşam 20 şarkı söyledi.

9 MİLYON KAZANDI

7 günde 3 kilo veren Tarkan, 100 kişilik bir ekiple çalıştı ve modacı Gülnur Güneş'in özel tasarladığı 21 ceket giydi. Şarkıcı, toplam 39 bin kişi izlediği konserden ise 9 milyon lira kazandı.

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