Tarkan Harbiye konserlerinden ne kadar kazandı?

Tarkan, geçen yıl dünyaya gelen kızı Liya'dan ayrılmamak için Harbiye konserlerini es geçmişti. Ünlü şarkıcı bu yıl ise ardı ardına 7 konser verdi. Finali cumartesi akşamı yapan Megastar, her akşam 20 şarkı söyledi.

9 MİLYON KAZANDI

7 günde 3 kilo veren Tarkan, 100 kişilik bir ekiple çalıştı ve modacı Gülnur Güneş'in özel tasarladığı 21 ceket giydi. Şarkıcı, toplam 39 bin kişi izlediği konserden ise 9 milyon lira kazandı.