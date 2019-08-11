Tarkan bayramda aşka geldi: İyi ki varsın Pınar'ım

Tarkan 2016 yılında hayatını birleştirdiği Pınar Dilek'in doğumgününü Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi ile kutladı.

Ünlü sanatçı takipçilerinin bayramını kutlamayı ihmal etmezken eşi Pınar Dilek ile birlikte yer aldığı fotoğrafı şu sözlerle paylaştı:

"Bugün özel bir gün... Hem bayram hem benim canımın doğum günü. Herkese sevgi dolu bir bayram dilerim. Ve de iyi ki doğdun, iyi ki varsın sen Pınar’ım. Seni seviyorum"