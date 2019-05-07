Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1688
  • 6,9111
  • 254.279
  • 91.234
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Tarkan 3. evlilik yıldönümünü kutladı

Tarkan 3. evlilik yıldönümünü kutladı

Tarkan 3. evlilik yıldönümünü kutladı

Megastar Tarkan ve eşi Pınar Dilek, 3. evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile kutladı. Eşine bir demet kırmızı gül alan Tarkan, bu kareyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı

Ünlü popçu Tarkan ve sevgilisi Pınar Dilek, 3 yıl önce Tarabya’daki villasında sade bir törenle evlenmişti.

Pınar Dilek ile mutlu bir evlilik sürdürenTarkan, baba olacağını şubat ayında sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Çiftin Liya adını verdikleri kızları geçtiğimiz sene Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde dünyaya gelmişti.

ROMANTİK MEGASTAR!

Çift, 3. evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile kutladı. Eşine bir demet kırmızı gül alan Tarkan, bu kareyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

(Haber Türk)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Meriçliler: Şu sıralar dinleniyorum
Romantik Megastar... Takipçileri ile paylaştı
Karan bebek kırkı çıkmadan milyoner oldu
Rafet El Roman'ı önce suçladı sonra kıyamadı...
Şeyma Subaşı: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Avusturya´da Müslümanlar ramazan ayının ilk teravih namazını kıldı. Başkent Viyana´daki Avusturya Tü

Avusturya´da İlk Teravih Namazı Kılındı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Denizli'de 9 yaşındaki ramazan davulcusunun mesaisi

Dünyanın ilk Angry Birds temalı eğlence parkı açıldı