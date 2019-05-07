Tarkan 3. evlilik yıldönümünü kutladı

Ünlü popçu Tarkan ve sevgilisi Pınar Dilek, 3 yıl önce Tarabya’daki villasında sade bir törenle evlenmişti.

Pınar Dilek ile mutlu bir evlilik sürdürenTarkan, baba olacağını şubat ayında sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurmuştu. Çiftin Liya adını verdikleri kızları geçtiğimiz sene Almanya-Moers’deki Bethanien Hastanesi’nde dünyaya gelmişti.

ROMANTİK MEGASTAR!

Çift, 3. evlilik yıldönümlerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşım ile kutladı. Eşine bir demet kırmızı gül alan Tarkan, bu kareyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

(Haber Türk)