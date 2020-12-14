Tanem Sivar ve Edhem Dirvana'dan müjdeli haber! İkinci kez anne oluyor

Sevilen sunucu Tanem Sivar, 2015 yılında hayatını yelken sporcusu Edhem Dirvana ile birleştirmiş, iki yıl sonra da oğlu Süleyman’ı kucağına almıştı. Bozburun Yat Kulübü’nün sahibi olan Edhem Dirvana’nın işi nedeniyle hayatlarını İstanbul ve Bozburun arasında sürdüren çift, koronavirüs pandemisinin patlamasıyla birlikte soluğu Bozburun’da almış ve tüm yılı orada geçirmişti.

BEBEK MÜJDESİ GELDİ

Hâlâ İstanbul’a dönmeye niyeti olmayan çiftin cephesinden tatlı bir haber geldi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tanem Sivar, 5,5 aylık hamile! Bugüne kadar hamileliğini titizlikle gizleyen Sivar’ın oğlu olacak, adı da belli... 3 yaşındaki Süleyman’ın kardeşi “Kemal” olacak.