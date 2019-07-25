Tamer Karadağlı'dan flaş Çocuklar Duymasın kararı: Tekrar oynamayı düşünmüyorum!

Tamer Karadağlı Çocuklar Duymasın dizisi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

2 saat boyunca Şalcıoğlu’nun sorularını yanıtlayan Tamer Karadağlı, "Çocuklar Duymasın dizisinin artık devam etme ihtimali yok. Dizi devam etse de artık Çocuklar Duymasın’da tekrar oynamayı düşünmüyorum" dedi.

YouTuber ve sosyal medya fenomenlerinin oyunculuk yapmalarını da doğru bulmadığını dile getiren Tamer Karadağlı, "Yakında beyin ameliyatı da yaparlar" diyerek konu ile ilgili tavrını ortaya koydu.

Tamer Karadağlı yeni imajıyla da şaşırttı. Beyaz sakallarıyla oldukça fit görünüyordu.