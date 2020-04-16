Takipçilerinden Aleyna Tilki'ye: Parayla her şeyi satın alamazsın!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem amaçlı evde kendini karantinaya aldı. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından bütün vaktini evde geçiren Tilki, yaptığı esprili paylaşımla gündeme geldi.

"KEŞKE ARKADAŞ SATAN BİR YER OLSA"

Açıklamalarıyla dikkat çeken 19 yaşındaki Tilki, Twitter hesabından "Keşke arkadaş satan bir yer olsa. Oradan arkadaş alsak" ifadelerini kullandı.

"PARAYLA HER ŞEYİ SATIN ALAMAZSIN"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Aleyna Tilki'nin bu paylaşımına takipçileri "Parayla her şeyi satın alamazsın" şeklinde yorumlar yaptı.