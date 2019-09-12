Arda Turan- Berkay Şahin kavgasında karar çıktı

Neslihan KESKİN

Arda Turan ve Berkay arasında aylar önce yaşanan ve mahkeme salonlarına taşınan kavga sonuca bağlandı. Davanın üçüncü duruşmasında Turan’a cinsel taciz suçundan beraatine, korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Verilen hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Mahkeme sanık Berkay hakkında ise “hakaret” suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Duruşmaya bir koruma ordusuyla katılan Berkay, şunları söyledi:

ÜST MAHKEMEYE TAŞIYACAK

“Tüm yasal haklarımızı kullanacağız. 3 suçtan ceza almış ve delil yetersizliği nedeniyle sadece şimdilik beraat etmiş bu şahsiyetin ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ döngüsüyle sevinç çığlıkları atarak beraat ettim demesi tarafımdan anlaşılamamıştır” dedi. Eşi Özlem Ada Şahin de davanın peşini bırakmayacağını açıkladı.

EN YÜKSEK TAZMiNAT DAVASINI AÇACAĞIM

Mahkeme kararı sonrası bir televizyon programına konuşan Arda Turan çıkan kararla ilgili olarak “Çok mutluyum. Ben böyle bir işin içinde olmadım. Bunun için de her türlü riski göze aldım. Hapis cezası almak uğruna davamdan asla vazgeçmedim... Türkiye Cumhuriyeti’nin gelmiş geçmiş en yüksek tazminat davasını açacağım” dedi.