Sylvester Stallone, koronavirüse eldiven tedbiri aldı
Koronavirüsün 26 can aldığı ABD'de herkes gibi ünlüler de önlemlerini alıyor. Tedbiri elden bırakmayan ünlülerden birisi de Sylvester Stallone oldu. Yıldız oyuncunun bir markette kasada ürünleri poşetlerken eldiven kullanması dikkatlerden kaçmadı.
ABD'li yıldız Sylvester Stallone, koronavirüs tedbiri alan ünlüler kervanına katıldı.
Samaritan isimli süper kahraman filmiyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Sylvester Stallone, Beverly Hills'de alışveriş yaparken görüntülendi.
73 yaşındaki başarılı aktörün bir markette alışveriş yaptıktan sonra kasaya ödeme için geldiği esnada ürünleri poşetlerken muayene eldiveni kullanması dikkatlerden kaçmadı.
Görenler yıldız oyuncunun bu hallerini fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı.