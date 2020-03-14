Survivor'un çekildiği Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı Survivor'u erteleyecek mi?

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 200 bine yakın insana bulaşırken 5 bine yakın insanın ölümüne sebep olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) etkisini göstermeye devam ediyor. Son olarak korona virüsü, Dominik Cumhuriyeti'nde de görüldü. Dominik'te yaşayan 5 kişide virüs tespit edildi ve önlemler hat safhaya çıkarıldı.

ACUN SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yıllardır Dominik Cumhuriyet'inde Survivor adlı yarışmasının çekimlerini gerçekleştiren televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ne yapacağı ise henüz bilinmiyor. Gözlerin çevrildiği Ilıcalı, konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Survivor yarışmasının devam edip etmeyeceği, hangi önlemlerin alınacağı merak konusu oldu.

YARIŞMADAN ELENEN İSİMLER NE YAPACAK?

Koronavirüs hakkında açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsün yayılmaması için yut dışından gelen kişilerin 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole etmeleri gerektiğini söyledi. Koca'nın bu açıklamasının ardından Survivor'a veda edip Türkiye'ye geri gelmesi gereken yarışmacıların nasıl bir önlem alacağı ise merak konusu oldu. Survivor'da adaya son veda eden isim ise Ünlüler takımından İrem Akın olmuştu.