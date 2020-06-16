Survivor'ın dikkat çeken yarışmacısı Yasin Obuz kimdir? Survivor Yasin aslen nereli, kaç yaşında?

Final için geri sayımın başladığı Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacılar arasında yer alan ve son 10’a kalmayı başaran Yasin Obuz sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Zaman zaman ani çıkışlarıyla tepki çeken Obuz, MasterChef yarışmasıyla adını duyurmuştu. Sizler için Yasin Obuz hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte Survivor Yasin’in hayatı...



YASİN OBUZ KİMDİR, NERELİ?

Geçtiğimiz sezon MasterChef yarışması ile adını tüm Türkiye’ye duyuran Yasin Obuz 2020 Survivor kadrosunda seçilmeyi başardı. Gönüllüler takımında mücadele eden Survivor yarışmacısı Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da dünyaya geldi. 3 kardeşi olan Yasin, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.